Οι Τζόνσον και Κίλμαν έγιναν οι πρώτοι παίκτες της Premier League που φόρεσαν κάμερες σώματος, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του Γουλβς - Τότεναμ.

Ο Μπρέναν Τζόνσον της Τότεναμ και ο Μαξ Κίλμαν της Γουλβς έγιναν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές της Premier League που φόρεσαν κάμερες σώματος, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης τους ως μια πρωτοποριακή δοκιμή του «TNT Sports».

Τα πλάνα που μεταδόθηκαν ήταν εντυπωσιακά και έδειχναν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να κάνουν ασκήσεις προθέρμανσης λίγο πριν τη σέντρα του παιχνιδιού, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αγγλίας.

"It's a great insight for the fans!"



Joe Cole and @JoleonLescott take a look at the BRAND NEW body cam footage during the pre-match warm up! 🎥



🎙️ @lynseyhipgrave1 pic.twitter.com/Qbop3IU2WP