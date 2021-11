Μαξ Κίλμαν: Από το futsal, ο παίκτης της σεζόν στην Γουλβς (pics & vids)

Διεθνής με την εθνική ομάδα futsal της Αγγλίας. Δειλά βήματα στο 11άρι, σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Στη Γουλβς και την Premier League επί Νούνο Σάντο. Βουτιά στα βαθιά και γκολ. Ο Μαξ Κίλμαν έφτιαξε το δικό του εντυπωσιακό στόρι.

Είναι 24 ετών κι όμως μετράει μόλις 26 συμμετοχές ως βασικός στο ανώτατο επίπεδο μετά και το 90λεπτο που αγωνίστηκε στη νίκη (2-1) των «λύκων» απέναντι στην Έβερτον στο «Μολινό».

Με κεφαλιά στο 28ο λεπτό πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας στην οποία βρίσκεται από το 2018, με τον Νούνο Σάντο να τον έχει παρακολουθήσει και να τον έχει πάρει εκείνος στον σύλλογο.

Κι όμως, το 11άρι δεν ήταν αυτό από το οποίο ξεκίνησε ο Μαξ Κίλμαν, άσχετα αν είναι τόσο καλός στο χορτάρι...

Στο futsal είχε φτάσει μέχρι και το επίπεδο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, συμπληρώνοντας 25 συμμετοχές με το εθνόσημο. Στη σάλα, πάντα μαθαίνεις να είσαι πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Είναι τέτοια η φύση του συγκεκριμένου τρόπου του ποδοσφαίρου που έχει τεράστια διαφορά από το 11άρι. Κι όμως βοήθησε τρομερά τον Μαξ Κίλμαν, όπως συνηθίζεται να συμβαίνει στο χορτάρι με όσους έχουν περάσει από το futsal.

Παράλληλα έπαιζε στην Maidenhead United από τις υποδομές και το τμήμα κ-18, έχοντας ξεκινήσει από την παιδική του ηλικία από την ακαδημία της Φούλαμ λίγο πριν κλείσει τα 9 του χρόνια. Έχει βρεθεί επίσης στις Welling United και Marlow, με την τελευταία να έχει απολαύσει τις υπηρεσίες του με τη μορφή δανεισμού.

Η μεγάλη μετάβαση σε πολύ ανώτερο επίπεδο έγινε από το 2018, όταν ο Νούνο Σάντο που τον είχε τσεκάρει καλά, αποφάσισε να τον πάρει στην Γουλβς... Έκανε το τεράστιο βήμα από την Non-League στην Premier δίχως δανεισμούς στο ενδιάμεσο, μετά τον Κρις Σμόλινγκ που το 2008 έκανε το άλμα από την Maidstone στη Φούλαμ.

Unbelievable feeling scoring my first goal for Wolves!!! A great team performance and a massive 3 points 🤩 pic.twitter.com/Ma9c2GvErl