Ο Λουίς Ντίας ισοφάρισε για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Λούτον με γκολ στο 90+5' και έστειλε μήνυμα για την απελευθέρωση του πατέρα του, ο οποίος παραμένει θύμα απαγωγής.

Ο Λουίς Ντίας επέλεξε να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Λούτον παρά το γεγονός πως ο πατέρας του παραμένει θύμα απαγωγής στην πατρίδα τους από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό. Ο Κολομβιανός πέρασε στο ματς αντί του Χράφενμπερχ στο 83' και δέκα λεπτά αργότερα, στο 90+3' πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης (1-1), με το οποίο έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για τους Reds.

Αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ ο 26χρονος εξτρέμ σήκωσε τη φανέλα του και από μέσα φορούσε ένα ισοθερμικό που έγραφε «ελευθερία για τον πατέρα».

Θυμίζουμε πως στις 29 Οκτωβρίου οι γονείς του Λουίς Ντίας απήχθησαν από ένοπλους άνδρες σε ένα βενζινάδικο στο Μπαράνκας. Η μητέρα του απελευθερώθηκε άμεσα αλλά ο πατέρας του παρέμεινε όμηρος.

🔴✨ Luis Díaz decides to play despite his father still kidnapped in Colombia…



…and he scores crucial goal for Liverpool during extra time!



“Freedom for my father”, on his shirt.



Lucho ❤️👏🏻 pic.twitter.com/zNTOhDbA7d