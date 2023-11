Ένα αρνητικό ρεκόρ 61 ετών για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το «Ολντ Τράφορντ» που πλέον δεν θυμίζει κάστρο.

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει τις τελευταίες εβδομάδες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» περνάνε τη χειρότερη τους περίοδο από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα ο Έρικ Τεν Χαγκ, καθώς το ένα αρνητικό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο, με τη Νιούκαστλ να κάνει «πάρτι» μέσα στο «Θέατρο των Ονείρων» και να «πετάει» τη Γιουνάιτεντ εκτός Carabao Cup.

Οι «καρακάξες» πέρασαν... αέρας μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» και διέλυσαν την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, με το ίδιο ακριβώς σκορ που επικράτησε και η Μάντσεστερ Σίτι στο ματς πρωταθλήματος, 3-0. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές του Έρικ Τεν Χαγκ έγραψαν ένα «μαύρο» αρνητικό ρεκόρ, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 61 ολόκληρα χρόνια που η Γιουνάιτεντ χάνει back-to-back παιχνίδια μέσα στην έδρα της με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά.

Αν αναλογιστεί κανείς και τα αποτελέσματα της Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», θα καταλάβει ότι το «Θέατρο των Ονείρων» δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση το «κάστρο» της εποχής του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τους «κόκκινους διαβόλους» να μετράνε τέσσερις ήττες στα τελευταία έξι εντός έδρας παιχνίδια!

«Το γήπεδο μας το θέατρο των ονείρων, το κάναμε θέατρο του τίποτα! Μπροστά στα μάτια μας οι παίκτες και ο προπονητής διασύρθηκαν ξανά», δήλωσε ο Γκάρι Νέβιλ πριν από μόλις μερικές ημέρες, με τα αποτελέσματα να δικαιώνουν τα λεγόμενα του...

