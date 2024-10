Στο παιχνίδι της Ρέιντζερς με τη Λυών, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι γιατί... η καρδία του χτυπούσε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Aκόμη και αν βρίσκεται μακριά από τον πάγκο, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν ξεχνά ποτέ τη μεγάλη του αγάπη, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα ο εμβληματικός προπονητής παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της Ρέιντζερς με τη Λυών, αλλά η Γιουνάιτεντ δεν τον άφησε να... συγκεντρωθεί!

Το βράδυ της Πέμπτης (3/10), ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο «Άιμπροξ», για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Λυών, όπου οι Γάλλοι επικράτησαν με 4-1. Όμως, όσο κι αν ήταν εκεί για να απολαύσει τον αγώνα, δεν μπόρεσε να κρατήσει το βλέμμα του μακριά από τους Κόκκινους Διαβόλους!

Ο θρυλικός Σερ Άλεξ έβγαλε το κινητό του και άρχισε να παρακολουθεί ζωντανά την εξέλιξη της αγαπημένης του ομάδας, που αντιμετώπιζε την Πόρτο στο «Ντραγκάο». Οι κάμερες απαθανάτισαν τη στιγμή και το βίντεο πλέον κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Fergie is always checking in on the Man Utd score ❤️ pic.twitter.com/EqI5qhnJa9