Μπρούνο Φερνάντες για κόκκινη κάρτα: «Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Μπρούνο Φερνάντες με ένα post στο Instagram περιέγραψε τα συναισθήματά του για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο ματς με την Πόρτο, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι απογοητευμένος με τον εαυτό του περισσότερο από όλους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για την επόμενη αγωνιστική του Europa League χωρίς να έχει διαθέσιμο τον αρχηγό της, Μπρούνο Φερνάντες. Ο Πορτογάλος αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης με την Πόρτο, επομένως θα απουσιάσει από τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε του Ζοζέ Μουρίνιο.

Η αποβολή του ηγέτη των Κόκκινων Διαβόλων έχει προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων εν μέσω μίας πολυτάραχης περιόδου για το σύλλογο. Ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσια για την επερχόμενη απουσία του από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Άγγλων, περιγράφοντας το πώς βιώνει εκείνος αυτήν την τιμωρία.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή για εμάς ως ομάδα αλλά και για εμένα σε προσωπικό επίπεδο, μια από τις πιο δύσκολες. Σχεδόν πέντε χρόνια στον σύλλογο έχω βιώσει σκαμπανεβάσματα, καλές και κακές στιγμές. Αντιμετώπισα προκλήσεις και αντιξοότητες σε όλη μου την καριέρα αλλά κάτι που δεν έκανα ποτέ ήταν το να σιωπήσω ή να αποφύγω τις ευθύνες μου.»

Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ και οι περισσότεροι από εσάς τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ θα έχετε βαρεθεί να το ακούτε, αλλά κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος για την κόκκινη κάρτα από εμένα.», είπε ο 30χρονος μέσος στη δημοσίευσή του.

Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν θα κάνει reunion με τον πρώην τεχνικό του στην Τουρκία και θα είναι και πάλι διαθέσιμος στις αρχές Νοεμβρίου, όταν η Γιουνάιτεντ θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

🔴🇵🇹 Bruno Fernandes: “This is a tough moment as a team and personally for me, one of the hardest. Almost 5 years at the club with ups and downs, good and bad moments”.



“Personally, I have always had challenges and adversities throughout my career and something that’s never… pic.twitter.com/8USgGDeISN