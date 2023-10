Μερίδα των φίλων της Λίβερπουλ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στην Παλαιστίνη, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κόντρα στην Έβερτον.

H Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Έβερτον στο «Άνφιλντ» και σκαρφάλωσε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας στην Premier League.

Η αναμέτρηση ωστόσο «σημαδεύτηκε» από την παρουσία σημαιών της Παλαιστίνης στην κερκίδα των οργανωμένων φίλων των reds αλλά και ένα πανό που έγραφε: «Για όνομα του Θεού σώστε τη Γάζα».

Υπενθυμίζουμε πως η Premier League είχε ξεκαθαρίσει πως απαγορεύεται να υπάρξουν σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης στα γήπεδα της, ωστόσο οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν «υπάκουσαν» σε αυτή την εντολή.

'For God's sake save Gaza'



Liverpool fans showed their support for Gaza at today's game at Anfield. pic.twitter.com/fjIjQ4p0ug