Η Premier League και η EFL απαγορεύουν σημαίες τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης στα γήπεδα της Αγγλίας την ερχόμενη αγωνιστική.

Ερωτηματικό ήταν η στάση της Premier League αναφορικά με τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη με τoυ Βρετανούς τελικά να κρατούν μια όσο το δυνατόν ουδέτερη θέση. Τόσο η Λίγκα του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου όσο και η EFL απαγορεύουν σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης στα γήπεδα την ερχόμενη αγωνιστική.

Η λογική είναι η αποφυγή εντάσεων και επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς για πολιτικούς λόγους. Θυμίζουμε πως ανάλογη απόφαση είχε πάρει και η FA για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Ιταλία στο «Wembley».

Από εκεί και πέρα οι παίκτες, τα επιτελεία και οι διαιτητές θα φορούν μαύρο περιβραχιόνιο, ενώ σε όλα τα γήπεδα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου.

