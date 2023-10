Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν εντελώς «αθόρυβος» απέναντι στην Άρσεναλ, για το οποίο... ευθύνεται αποκλειστικά ο Γουίλιαμ Σαλιμπά.

Ένα γκολ του Μαρτινέλι στα τελευταία λεπτά ήταν αυτό που έκρινε το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να πάρουν το μεγάλο «τρίποντο» απέναντι στους «πολίτες» (1-0), ανεβαίνοντας έτσι στην κορυφή της Premier League μαζί με την Τότεναμ.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την τεράστια νίκη «έπαιξε» ο Γουίλιαμ Σαλιμπά. Για την ακρίβεια, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ήταν κομβικός για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, «σβήνοντας» από το πρώτο, μέχρι και το τελευταίο λεπτό τον killer, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Τόσο τα στατιστικά του ίδιου του Σαλιμπά, όσο και αυτά του Χάαλαντ από τη χθεσινή αναμέτρηση, αποδεικνύουν ότι ο 24χρονος στόπερ ήταν ο λόγος που ο Νορβηγός επιθετικός δεν... ακούστηκε καθόλου στο «Έμιρεϊτς».

«Θηρίο» που κόβει τα πάντα

Η περασμένη σεζόν ήταν το πρώτο δείγμα για το εστί Γουίλιαμ Σαλιμπά. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ήταν καταλυτικός καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για την Άρσεναλ. Ο 24χρονος ξεκίνησε φέτος, από εκεί που σταμάτησε πέρσι.

Σε αυτά τα πρώτα οκτώ παιχνίδια στην Premier League, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να «ρίξει» ντρίμπλα στον Σαλιμπά. Μάλιστα, το κατόρθωμα του γίνεται πιο εντυπωσιακό εάν μπει μέσα στην εξίσωση και το γεγονός ότι ο Γάλλος έχει υποπέσει σε φάουλ μόλις δύο φορές.

William Saliba has not been dribbled past in his eight Premier League appearances in 2023/24.



And he's committed just two fouls all season.

«Έσβησε» και τον Χάαλαντ

Η εμφάνιση του Σαλιμπά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι ήταν από... άλλον πλανήτη. Ο Γάλλος ήταν «βράχος» και κατάφερε να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του με τη σιγουριά του στα μετόπισθεν.

Ο 24χρονος κατάφερε να κερδίσει όλες τις μονομαχίες που έδωσε με τους αντιπάλους του, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση και με ποσοστό 97% στις μεταβιβάσεις του. Παράλληλα δεν δέχτηκε ούτε μια ντρίπλα, ενώ κατάφερε να μείνει «καθαρός» σε όλο το 90λεπτο, χωρίς να κάνει κάποιο φάουλ.

William Saliba won 100% of his duels and completed 97% of his passes against Man City.



He did not commit a single foul or get dribbled past once.



Wallet, keys, phone, Erling Haaland.

Οι αριθμοί του Έρλινγκ Χάαλαντ επαληθεύουν και την εμφάνιση του Σαλιμπά. Ο Νορβηγός έκανε ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς δεν κατάφερε να απειλήσει ούτε μια φορά τον Ραγιά, έχοντας 0 expected goals!

William Saliba clips will be used in football academies to offer lessons on the "Art of defending".

— WelBeast (@WelBeast) October 9, 2023

Ο 23χρονος έχασε τρεις μονομαχίες, ενώ είδε τους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ να του «κλέβουν» οκτώ φορές την μπάλα.

Haaland's stats vs. Arsenal:



8 possessions lost

3 aerial duels lost

0 shots

0 shots on target

0 goals

0 assists



Pocketed by Saliba.

Αγώνα με αγώνα, ο Σαλιμπά δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί στον ηγέτη που έψαχνε όλα αυτά τα χρόνια η Άρσεναλ για την άμυνα της. Ο Γάλλος στόπερ έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας σύγχρονος κεντρικός αμυντικός, ενώ αποδεικνύει ότι μπορεί να διαχειριστεί κάθε είδους επιθετικού.