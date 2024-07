Το σίριαλ της μεταγραφής του Ρικάρντο Καλαφιόρι στην Άρσεναλ φαίνεται να οδεύει προς το τέλος, αφού ο Ιταλός αμυντικός ταξιδεύει με τον ατζέντη του στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Η Άρσεναλ κατάφερε να «ξεκολλήσει» με την υπόθεση του Ρικάρντο Καλαφιόρι και πλέον όλα δείχνουν να κυλούν... ονειρικά, με τον 22χρονο Ιταλλό να πετάει για Λονδινό με τον ατζέντη του για να περάσει από τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της μεταγραφής του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κανονιέρηδες» είχαν ανεβάσει την προσφορά τους για τον κεντρικό αμυντικό της Μπολόνια που κατάφερε να ξεχωρίσει με τους Ατζούρι στο EURO 2024.

Η Άρσεναλ τα βρήκε σε όλα με την Μπολόνια και είναι πλέον μια «ανάσα» από την οριστικοποίηση του deal με τον Ιταλό αμυντικό.

Η ομάδα του Λονδίνου φέρεται να προσφέρει ένα ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ για να εντάξει στο ρόστερ της τον Καλαφίορι.



🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori, on his way to London with his agents — all set for medical tests with Arsenal!



Here Calafiori with Chairman & founder of WSA Agency Alessandro Lucci and CEO Alessio Ceccarelli.



🇬🇧🛫 pic.twitter.com/aVDZJ4TYXi