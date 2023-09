Το wonderkid της Μίλαν, Φραντσέσκο Καμάρντα, θέλει να κάνει δικό της η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει βάλει στο «στόχαστρό» της το wonderkid της Μίλαν, Φραντσέσκο Καμάρντα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun».

Ο 15χρονος ταλαντούχος επιθετικός έχει βαλθεί να... τρελάνει με τα στατιστικά του το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς σε 89 παιχνίδια είχε σκοράρει 485 γκολ στις ακαδημίες των Ροσονέρι, μέχρι και την ηλικία των 14 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καμάρντα έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει και στις τρεις διοργανώσεις U19 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Youth League).

