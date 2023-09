Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με τον αρχηγό των «κανονιέρηδων» να λαμβάνει σημαντική αύξηση των αποδοχών του.

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ δήλωσε ότι ονειρεύεται να σηκώσει τρόπαια με την Άρσεναλ, αφού πήρε την «εύκολη» όπως την χαρακτήρισε απόφαση να υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Οι «Κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την Παρασκευή (22/09) ότι ο αρχηγός της ομάδας συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει στο «Emirates» μέχρι το 2028.Θυμίζουμε ότι αρχικά μετακόμισε στο Λονδίνο ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο του 2021, προτού κάνει μόνιμη τη μετακίνησή του εκείνο το καλοκαίρι έναντι 30 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Όντεγκααρντ έγινε έτσι ο τελευταίος χρονικά παίκτης που δεσμεύει το μέλλον του στην Άρσεναλ, αφού οι Σαλίμπα και Σακά συμφώνησαν νωρίτερα φέτος σε νέους όρους. «Αυτό δείχνει τι κάνουμε ως σύλλογος», δήλωσε ο Νορβηγός στους δημοσιογράφους. «Οι άνθρωποι θέλουν να είναι εδώ ως μέρος του έργου. Αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά ξεχωριστό και οι παίκτες βλέπουν τι θέλει να κάνει ο προπονητής και πώς εξελίσσεται ο σύλλογος, τη σύνδεση που έχουμε πλέον με τους οπαδού»

🚨🔴⚪️ Official: Martin Ødegaard has signed new long term deal at Arsenal — valid until June 2028.



“Signing a new contract was a really easy decision for me, what we are doing right now as a club is special, and I want to be a part of that”, Ødegaard says.



Never in doubt 🔒✨ pic.twitter.com/GQICP8K2ic