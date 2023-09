Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος όπως ανακοίνωσε η Τότεναμ έχει υποστεί ρήξη χιαστού και θα χάσει τους επόμενους έξι μήνες.

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε ότι ο Ιβάν Πέρισιτς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο και θα μείνει στα «πιτς» για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν.

Ο Κροάτης μέσος ήρθε από τον πάγκο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νίκη της ομάδας εναντίον της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ το Σάββατο, αλλά τώρα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πιθανότατα θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο σύλλογος ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter (Χ) ότι ο έμπειρος διεθνής υπέστη τον τραυματισμό σε προπόνηση ενόψει του αγώνα του συλλόγου εναντίον της Άρσεναλ στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου αυτό το Σαββατοκύριακο.

We can confirm that Ivan Perisic has suffered a complex Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury in his right knee.



The experienced Croatia international sustained the injury in non-contact training and will undergo surgery.



Wishing you well in your recovery, Ivan 💪 pic.twitter.com/U9BMv2U7Kb