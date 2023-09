Συναγερμός σήμανε στην Τσέλσι καθώς σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα ο Ρομέο Λάβια τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και υπάρχει ανησυχία πως το ντεμπούτο του με τα Μπλε θα πάρει περαιτέρω αναβολή.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και οι άνθρωποι της Τσέλσι αναφορικά με τον Ρομέο Λάβια, ο οποίος χτύπησε στην προπόνηση των Μπλε προκαλώντας ανησυχία.

Ο Βέλγος μέσος, ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα των Λονδρέζων στο θερινό παζάρι, δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα το ντεμπούτο του και ο στόχος ήταν να δουλέψει με τους Μπλε στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, προκειμένου να είναι πανέτοιμος με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Εξ ου και η απουσία του από την Εθνική Βελγίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, ο 19χρονος χαφ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και ενδέχεται να έχει υποστεί διάστρεμμα, το οποίο ανάλογα με τον βαθμό του θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μερικές ακόμα εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι εκτός του Λάβια, στο ιατρικό δελτίο της Τσέλσι βρίσκονται και οι Τζέιμς, Ενκουνκού, Φοφανά, Τσουκουεμέκα, Μπρόγια και Τσαλόμπα, καθιστώντας έτσι αδύνατον ως τώρα να παραταχθούν οι Μπλε πλήρεις.

🇧🇪🚨 Romeo Lavia just got injured at training session today with #ChelseaFC.

🤒📊 Could be a muscle tear at the ankle… More to follow. #CFC #DiablesRouges