Για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου φαίνεται πως θα κινηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου μοιάζει δυσοίωνο στη Μπενφίκα μετά το φραστικό επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του, Ρότζερ Σμίντ, ο οποίος αποφάσισε να τον κόψει από την αποστολή για τον αγώνα απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα.

Για κάθε καταστροφή ωστόσο γεννιέται και μια νέα ευκαιρία που στην περίπτωση του Έλληνα γκολκίπερ ακούει στο όνομα... Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το όνομα του Βλαχοδήμου βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των Κόκκινων Διάβολων σε περίπτωση που ο Ντιν Χέντερσον αποχωρήσει είτε για την Κρίσταλ Πάλας είτε για τη Φόρεστ.

Στο Μάντσεστερ άλλωστε φαίνεται να προορίζουν τον άλλοτε γκολκίπερ του Παναθηναϊκού για back up του Αντρέ Ονάνα, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Ίντερ για το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

EXCL: Manchester United now exploring move for Odisseas Vlachodimos who’s expected to leave Benfica 🚨🔴 #MUFC



Vlachodimos, top of Man Utd list as new backup GK in case Dean Henderson joins Crystal Palace or Forest. pic.twitter.com/jIqaYdTFWb