Στη Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να παραμείνει τουλάχιστον για ακόμα μια τριετία ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος συμφώνησε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πολίτες.

Παρά τις... σειρήνες που έκρουσαν για ακόμα ένα καλοκαίρι σχετικά με το μέλλον του, ο Μπερνάρντο Σίλβα τελικά δεν το κουνάει από τη Μάντσεστερ Σίτι! Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα προσπάθησαν να τον δελεάσουν, όμως φαίνεται πως οι προσπάθειές τους έπεσαν στο κενό.

Σύμφωνα άλλωστε με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το... ψηστήρι του Πεπ Γκουαρδιόλα στον Πορτογάλο έπιασε τόπο, καθώς πλέον οι δυο πλευρές αναμένεται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους έως το 2026.

Οι υπογραφές μάλιστα πρόκειται να πέσουν μέσα στη μέρα (22/8), με τους Citizens να θέλουν να δώσουν επίσημη μορφή στο deal το συντομότερο δυνατό.

Με αυτόν τρόπο μάλιστα θα αποτρέψουν οποιαδήποτε... προσπάθεια της τελευταίας στιγμής από κάποιον ενδιαφερόμενο που θα επιχειρήσει να εκτροχιάσει τη συμφωνία των δυο πλευρών και να δελεάσει τον Πορτογάλο για μεταγραφή.

