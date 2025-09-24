Η Άρσεναλ δυσκολεύτηκε περισσότερο από το αναμενόμενο απέναντι στην Πορτ Βέιλ της τρίτης κατηγορίας, όμως πήρε τη νίκη με 2-0 και μαζί το εισιτήριο για τους «16» του League Cup. Πρόκριση και για Σίτι, Τότεναμ και Νιούκαστλ.

Πήρε την πρόκριση, αλλά με μεγαλύτερο κόπο σε σχέση με το αναμενόμενο απέναντι στην Πορτ Βέιλ της τρίτης κατηγορίας. Με γκολ σε κάθε ημίχρονο ωστόσο η Άρσεναλ έκανε το καθήκον της κι απέφυγε τις... περιπέτειες, με το τελικό 2-0 να την στέλνει στη φάση των «16» του League Cup. Οι Gunners πάντως προηγήθηκαν από νωρίς, όταν στο 8΄ο Λιούις Σκέλι έστρωσε στην περιοχή για τον Έζε που πλάσαρε στη γωνία με όμορφο πλασέ κι άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Από εκεί και πέρα ωστόσο και με το σκορ υπέρ τους, οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν το ματς σαν αγγαρεία, δεν έβρισκαν ευκαιρίες για να κλειδώσουν το ματς και λίγο έλειψε να το πληρώσουν στο 80΄με μακρινό σουτ του Κόουλ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κέπα. Κι αφού δεν το πλήρωσε σε εκείνο το σημείο, τελικά στο 86΄ο Τροσάρ με όμορφο κοντρόλ, προσποίηση και συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής βρήκε δίχτυα για το τελικό 2-0.

Στο ρελαντί και η Σίτι, άνετες Τότεναμ και Νιούκαστλ

Πρόκριση με το ίδιο σκορ πανηγύρισε και η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Χάντερσφιλντ. Το γκολ του Φόντεν από το 18΄έβαλε σε θέση οδηγού τους Citizens που διατηρούσαν το προβάδισμα τους, δίχως πάντως να καθαρίζουν το ματς. Τελικά η πρόκριση και η σφραγίδα ασφαλείας ήρθε από τον Σαβίνιο που βρήκε δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα που έστειλε την ομάδα από το Μάντσεστερ στην επόμενη φάση.

Αντίθετα πιο άνετη αποδείχθηκε η αποστολή της Τότεναμ που είχε αποκτήσει μαξιλαράκι ασφαλείας από το πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα κόντρα στη Ντονκάστερ. Ο Παλίνια στο 14΄άνοιξε το σκορ, με το αυτογκόλ του ΜακΓράθ να ανεβάζει τον δείκτη στο 2-0. Το τρίτο γκολ επικυρώθηκε με σφραγίδα του Τζόνσον στις καθυστερήσεις.

Σε παρόμοιους ρυθμούς κινήθηκε και η αναμέτρηση της Νιούκαστλ, η οποία διέλυσε με 4-1 τη Μπράντφορντ Σίτι. Ζοέλινγκτον (17΄) και Οσούλα (19΄) μέσα σε δυο λεπτά απλοποίησαν το έργο των Magpies που βρήκαν ακόμα δυο γκολ στο δεύτερο μέρος με τους ίδιους σκορ και την... ίδια σειρά για το 4-1. Ενδιάμεσα οι φιλοξενούμενοι επιχαν μειώσει προσωρινά σε 3-1 με σκόρερ τον Κουκ.

Αποτελέσματα

Πορτ Βέιλ - Άρσεναλ 0-2

Χάντερσφιλντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Τότεναμ - Ντονκάστερ 3-0

Νιούκαστλ - Μπράντφορντ Σίτι 4-1