Γκρίνγουντ: «Έκανα λάθη, ήταν η καλύτερη απόφαση για όλους μας»

Ο Μέισον Γκρίνγουντ με την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους τόνισε πως το κλαμπ πήρε την καλύτερη απόφαση για όλες τις πλευρές.

Ο Μέισον Γκρίνγκουντ αποχωρεί από το... σπίτι του. Ο 21χρονος επιθετικός «μεγάλωσε» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, όμως θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς το κλαμπ αποφάσισε τη διακοπή της συνεργασίας τους, λόγω των κατηγοριών που τον βάραιναν για βιαιοπραγία και βιασμό της συντρόφου του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής με την πρώτη του επίσημη τοποθέτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις έκανε λόγο για την καλύτερη δυνατή απόφαση για όλες τις πλευρές, τόνισε πως έκανε λάθη, όμως ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά πως οι κατηγορίες προς το πρόσωπο του ήταν ψευδείς. Θυμίζουμε πως ο Άγγλος δεν θα οδηγηθεί σε δικαστήριο από τη στιγμή που αποσύρθηκαν οι βασικοί μάρτυρες.

Η τοποθέτηση του Μέισον Γκρίνγουντ:

«Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι θα με κρίνουν από όσα έχουν δει και ακούσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξέρω ότι θα σκεφτούν τα χειρότερα.

Μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι η βία ή η κακοποίηση σε κάθε σχέση είναι λάθος. Δεν έκανα αυτά για τα οποία κατηγορούμαι και από τον Φεβρουάριο καθάρισαν από όλες τις κατηγορίες. Όπως, αποδέχομαι πλήρως ότι έκανα λάθη και αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης για τις καταστάσεις που οδήγησαν στη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μαθαίνω να κατανοώ τις ευθύνες μου για να δώσω το καλό παράδειγμα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και επικεντρώνομαι στη μεγάλη ευθύνη του να είμαι πατέρας, καθώς και καλός σύντροφος.

Η σημερινή απόφαση ήταν μέρος μιας διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της οικογένειάς μου και εμένα. Η καλύτερη απόφαση για όλους μας, είναι να συνεχίσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα μακριά από το Ολντ Τράφορντ, όπου η παρουσία μου δεν θα αποσπάσει την προσοχή του συλλόγου. Ευχαριστώ τον σύλλογο για την υποστήριξή του από τότε που μπήκα σε ηλικία επτά ετών. Για πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην οικογένειά μου και σε όλους τους αγαπημένους μου για την υποστήριξή τους και τώρα εναπόκειται σε εμένα να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι γύρω μου. Σκοπεύω να γίνω καλύτερος ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως καλός πατέρας, καλύτερος άνθρωπος και να χρησιμοποιήσω τα ταλέντα μου με θετικό τρόπο εντός και εκτός γηπέδου».

