Μπερνάρντο Σίλβα και Μάντσεστερ Σίτι τα έχουν βρει σε όλα και ο Πορτογάλος θα παραμείνει κάτοικος Μάντσεστερ μέχρι το 2026!

Ο Μπερνάρντο Σίλβα και η Μάντσεστερ Σίτι θα παραμείνουν μαζί ως το 2026, με τον Πορτογάλο διεθνή που απασχόλησε έντονα το μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα να αποφασίζει να παραμείνει στο «Έτιχαντ» για δύο ακόμα χρόνια.

Ο πολύπειρος μέσος - σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο- έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «Πολίτες» και να είναι θέμα ημερών η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0