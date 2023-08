Παίκτης της Άρσεναλ μπορεί να θεωρείται ο Νταβίντ Ραγιά με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να μεταδίδει πως οι Κανονιέρηδες τα βρήκαν σε όλα με την Μπρέντφορντ για τη μεταγραφή του Ισπανού γκολκίπερ.

Ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ για την Άρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες έψαχναν τον τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει και θα ανταγωνιστεί τον Άαρον Ράμσντεϊλ και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Νταβίντ Ραγιά.

Η Μπρέντφορντ είχε απορρίψει την προηγούμενη πρόταση των Κανονιέρηδων, ωστόσο, με βάση με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πλέον το deal έχει «κλείσει» με τους δύο συλλόγους να συμφωνούν στα - περίπου - 35 εκατομμύρια ευρώ.

