Ο Μπερνάρντο Σίλβα σκέφτεται να υπογράψε νέο συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι, την ώρα που οι «πολίτες» κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση στον Κάιλ Γουόκερ.

Σύμφωνα με το Skysports, ο Μπερνάρντο Σίλβα φαίνεται πως παραμείνει στην Μάντσεστερ Σίτι και αυτό το καλοκαίρι, παρ' ότι για τρίτη σερί σεζόν είχε εκδηλώσει τάσεις φυγής στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενδιαφέρθηκαν για κείνον ομάδες, όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 28χρονος επιθετικός μέσος των «πολιτών» έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, όμως έχει στα χέρια του πρόταση από την ομάδα του Μάντσεστερ, την οποία και σκέφτεται να αποδεχθεί ανανεώνοντας την συνεργασία του. Ο Μπερνάρντο βρίσκεται στην «γαλάζια» πλευρά του Μάντσεστερ από το καλοκαίρι του 2017, όταν τότε η Μάντσεστερ Σίτι είχε δαπανήσει 50 εκατ. ευρώ για να τον πάρει από την Μονακό.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «πόλιτες» κατάθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση ανανέωσης στον Κάιλ Γουόκερ. Σε δηλώσεις μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε τονίσει πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα ο Άγγλος δεξιός μπακ και πως θέλει να τον κρατήσει εδώ, ει δυνατόν.

Η απόφαση πλέον για το αν θα πάει στην Μπάγερν Μονάχου ή θα ανανεώσει με την Μάντσεστερ Σίτι είναι και πάλι στα... πόδια του 33χρονου Άγγλου δεξιού οπισθοφύλακα.

