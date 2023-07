Η Λίβερπουλ όπως όλα δείχνουν θα καταθέσει νέα πρόταση για την απόκτηση του Λάβια, η οποία είναι πιθανό να καλύπτει τα «θέλω» της Σαουθάμπτον.

Νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Ρομέο Λάβια είναι έτοιμη να κάνει η Λίβερπουλ, με τη Σαουθάμπτον να έχει ήδη απορρίψει την πρώτη πρόταση ύψους 46,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό της νέας πρότασης θα υπερβαίνει αυτό της προηγούμενης, χωρίς για την ώρα να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Από την άλλη πλευρά η θέση της διοίκησης των Αγίων είναι ξεκάθαρη, αφού για να προχωρήσει το deal θέλουν περισσότερα από 58 εκατ. ευρώ.

Η Λίβερπουλ θέλει να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή της μετά και την αποχώρηση του Τζόρνταν Χέντερσον αλλά και την επικείμενη μετακίνηση του Φαμπίνιο στην Αλ Ιτιχάντ. Ο 19χρονος Βέλγος παραμένει ο «διακαής πόθος» για τον Γιούργκεν Κλοπ, με τον Γερμανό τεχνικό να θέλει τον ποδοσφαιριστή στο «Άνφιλντ». Υπενθυμίζουμε πως ο Λάβια αποκτήθηκε από τη Σαουθάμπτον το καλοκαίρι του 2022 με 12,5 εκατ. ευρώ ενώ κατέγραψε με τη φανέλα της 34 συμμετοχές και σημείωσε ένα γκολ.

Liverpool second bid for Roméo Lavia, in the region of £45m package and ready since last week — to be sent soon. 🔴 https://t.co/gPWePN3VK7