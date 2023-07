Σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, ο Ρομέο Λάβια συμφώνησε με την Λίβερπουλ όσον αφορά το συμβόλαιό του κι έτσι οι «Ρεντς» θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Σαουθάμπτον για την απόκτησή του.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι είχε ένα update για την κατάσταση με τον Ρομέο Λάβια της Σαουθάμπτον, που αποτελούσε μήλον της έριδος μεταξύ των περισσότερων εκ των ομάδων του Top-6 στην Αγγλία.

Η Λίβερπουλ είναι εκείνη που αποτελεί φαβορί. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε με τον 19χρονο Βέλγο αμυντικό μέσο όσον αφορά το συμβόλαιο που θα έχει αν γίνει τελικά η μετακίνησή του στην ομάδα. Η καθυστέρηση που υπήρξε αρχικά από την διοίκηση των «Ρεντς» για την έγκριση της μεταξύ τους συμφωνάις ενόχλησε αρχικά τον νεαρό.

Μετά το deal με τον παίκτη, η Λίβερπουλ θα ξεκινήσει συζητήσεις με την Σαουθάμπτον, με την οποία ο νεαρός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Οι «Ρεντς» αναμένεται σύντομα να καταθέσουν την πρώτη τους πρόταση στους «Άγιους», η οποία θα είναι γύρω στα 40 εκατ. ευρώ.

🔴🚨 #LiverpoolFC finally starts the talks with #Southampton for Romeo Lavia !

🇧🇪 Belgian midfielder’s side just agreed on personal terms. These days, Romeo Lavia was waiting for the green light of #LFC Board and was a little annoyed that it was dragging… It moved now!

💰… https://t.co/9jCU1Rnegp pic.twitter.com/kBnvtx6lrt