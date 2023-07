Αρνητική ήταν η απάντηση της Σαουθάμπτον στην εναρκτήρια προσφορά της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Ρομέο Λάβια, η οποία άγγιζε τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Λίβερπουλ, η οποία πλέον έχει στρέψει το βλέμμα της στην περίπτωση του Ρομέο Λάβια ώστε να ολοκληρώσει την ανοικοδόμηση που ψάχνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Βέλγιο, οι Reds έχουν αποσπάσει ήδη το «ναι» του 19χρονου αμυντικού χαφ, όμως προς το παρόν η Σαουθάμπτον αρνείται να ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Όπως αποκαλύπτει το «Athletic» η πρώτη προσφορά που κατέθεσε η Λίβερπουλ ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ απορρίφθηκε από τους «Άγιους, οι οποίοι σκοπεύουν να παραχωρήσουν τον Λάβια μόνο για ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον μένει να φανεί αν οι Reds θα επιστρέψουν με νέα βελτιωμένη πρόταση για να κάμψουν τις αντιστάσεις της Σαουθάμπτον, έχοντας μάλιστα στο πλευρό τους και την θέληση του ποδοσφαιριστή.

