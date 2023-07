Το νέο άγαλμα του θρυλικού Αρσέν Βενγκέρ που πλέον θα κοσμεί τον περιχώρο του «Έμιρεϊτς» παρουσίασε στα social media η Άρσεναλ.

«Πρωτοπόρος, οραματιστής, αήττητος», έγραψε απολύτως περιεκτικά η Άρσεναλ στο προφίλ της στα social media, ενημερώνοντας τους οπαδούς της πως από εδώ και στο εξής, στον χώρο γύρω από το «Έμιρεϊτς» θα βρίσκεται ένα νέο άγαλμα, αυτό του Αρσέν Βενγκέρ.

Ο σύλλογος από το Βόρειο Λονδίνο θέλωντας να τιμήσει τον Αλσατό κόουτς για την προσφορά του στο club δημιούργησε και τοποθέτησε έξω από το στάδιο τη μορφή του με την κούπα του θρυλικού αήττητου πρωταθλήματος του 2004. Ηδη έξω από το «Έμιρεϊτς» στέκουν κι άλλα αγάλματα, όπως αυτά των Ντένις Μπέργκαμπ, Τιερί Ανρί και Χέρμπερτ Τσάπμαν.

Ο Βενγκέρ πέρασε 22 χρόνια στην Άρσεναλ συμβάλοντας παράλληλα τα μέγιστα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Με τους Κανονιέρηδες πανηγύρισε τρεις Premier League, επτά FA Cup και άλλα τόσα Community Shield, αφήνοντας μια πολύτιμη κληρονομιά.

Pioneer. Visionary. Invincible.



We have today unveiled a statue of Arsène Wenger outside Emirates Stadium to celebrate his incredible impact at the club ❤️