Με τον Κάι Χάβερτς να σκοράρει για δεύτερη φορά ως Gunner, η Άρσεναλ υπέταξε την Μπαρτσελόνα σε χορταστικό φιλικό με οκτώ γκολ (5-3), το οποίο σήμανε και το ντεμπούτο του Ιλκάι Γκουντογκάν στα Μπλαουγκράνα.

Η Άρσεναλ άφησε πίσω της την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και «ξέσπασε» επιθετικά απέναντι στην Μπαρτσελόνα (5-3) στο τρίτο κατά σειρά φιλικό της επί αμερικανικού εδάφους και πρώτο των Μπλαουγκράνα.

Αμφότερες με δύο νεοαποκτηθέντες βασικούς (Τίμπερ, Χάβερτς από τη μία, Οριόλ Ρομέου και Γκουντογκάν από την άλλη), οι δύο ομάδες χάρισαν ένα άκρως θεαματικό πρώτο μέρος με τέσσερα γκολ και συνεχείς ανατροπές στο σκορ, με την πρωταθλήτρια Ισπανίας να παίρνει δύο φορές το προβάδισμα στο 7ο λεπτό με τον Λεβαντόφσκι και στο 34' με τον Ραφίνια. Η αρμάδα του Μίκελ Αρτέτα, όμως, απάντησε και στις δύο περιπτώσεις, πρώτα με τον Σάκα στο 13' (έχασε και πέναλτι στο 22') κι έπειτα στο 43' με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Κάι Χάβερτς ως Κανονιέρης έστω και σε ανεπίσημες αναμετρήσεις.

Στο δεύτερο μέρος ο Τσάβι προχώρησε σε αλλαγή ενδεκάδας, σημαίνοντας τέλος στο ντεμπούτο του Ιλκάι Γκουντογκάν και η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε την αστάθεια, σφραγίζοντας την ολική ανατροπή και διαμορφώνοντας το ματς σε θρίαμβο με δύο γκολ του Τροσάρ (56', 78') κι ένα άπιαστο σουτ του Βιέιρα στο 90'. Δύο λεπτά νωρίτερα ο Φεράν Τόρες πέτυχε το τρίτο και τελευταίο τέρμα των Καταλανών.

🚨😱 I'm still impressed by that goal by Fábio Vieira, with no chance for Inaki Penapic.twitter.com/dNeNMfUTyz