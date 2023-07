«Πολίτης» πρέπει να θεωρείται ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, αφού Μάντσεστερ Σίτι και Λειψία τα βρήκαν σε όλα για τη μεταγραφή του Κροάτη στόπερ, σε ένα deal που φαίνεται πως θα τρυπήσει το ταβάνι των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Προβάρει τα γαλάζια ο Γιόσκο Γκβάρντιολ! Η Μάντσεστερ Σίτι πυροδότησε τη βόμβα και ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός είναι έτοιμος να γίνει κάτοικος «Έτιχαντ».

Η ομάδα του Πεπ... φλέρταρε έντονα με τον 21χρονο, όμως πλέον, με βάση τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ εκείνης και της Λειψίας για τη μεταγραφή του στόπερ των Ταύρων.

EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig 🔵🇭🇷



🚨 Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.



Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU