Η Μπεσίκτας αποκάλυψε το deal με την ΑΕΚ για τον Ζοάο Μάριο: «Τόσα πληρώνουμε εμείς, τόσα οι Έλληνες»

Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την ΑΕΚ για τον Ζοάο Μάριο, ξεκαθαρίζοντας ποιος θα καλύψει τα έξοδα του μισθού του.

Η ΑΕΚ εδώ και μέρες έχει ανακοινώσει τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας. Ο 32χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή ακριβώς πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Αυτό όμως που δεν είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες είναι το ακριβές deal μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως ο πρόεδρος της τούρκικης ομάδας αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μπεσίκτας, Σερντάλ Αντάλι, το deal περιλαμβάνει κάλυψη μέρους του μισθού του από την ελληνική ομάδα: «Τον παραχωρήσαμε δανεικό στην ΑΕΚ. Από τον μισθό του που είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ, θα καλύψουμε εμείς τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

Να θυμίσουμε πως ο 32χρονος Πορτογάλος έχει μετακομίσει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί ξανά με τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Η εμπειρία του, αλλά και το ότι μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ όσο και ως εσωτερικός μέσος, αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην Ένωση.