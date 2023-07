Καϊσέδο: «Πολύ μεγάλη ομάδα η Τσέλσι, δεν μπορώ να την απορρίψω»

Ο Μοϊσές Καϊσέδο μίλησε για το έντονο ενδιαφέρον της Τσέλσι για την απόκτησή του, αποκαλύπτοντας πως δεν θα μπορούσε να απορρίψει τους Λονδρέζους.

Ο Μοϊσές Καϊσέδο παραχώρησε δηλώσεις για το επικείμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι για την απόκτησή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα μπορούσε να απορρίψει εύκολα τους Λονδρέζους διότι είναι μια μεγάλη ομάδα.

«Είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα, είναι αλήθεια ότι θέλω να παίξω στην Τσέλσι. Είναι μία πολύ ιστορική ομάδα και δεν θα μπορούσε να πω 'όχι' γιατί είναι μία ιστορική, μεγάλη και όμορφη ομάδα» τόνισε ο 21χρονος μέσος.

Παράλληλα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπράιτον συνεχίζονται κανονικά.

Moisés Caicedo confirms he’s open to accept Chelsea: “It’s a big team, that’s true”. 🔵🇪🇨



“A very historic team and I can’t say no because it’s a very big, historic, beautiful team. The city as well is beautiful”, told @majofloresm.



Talks underway between Chelsea and Brighton. pic.twitter.com/8lxV1cWIQk