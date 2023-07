Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε τα χέρια με τον Αντρέ Ονάνα και κατέθεσε νέα, βελτιωμένη πρόταση στην Ίντερ, έχοντας πλέον και σύμμαχο τον Καμερουνέζο κίπερ.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μέισον Μάουντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «φουλάρει» για την περίπτωση του Αντρέ Ονάνα. Ο διεθνής Καμερουνέζος τερματοφύλακας είναι ο εκλεκτός «διάδοχος» του Νταβίντ Ντε Χέα στον «1» και πλέον υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές για πολυετές συμβόλαιο.

Φυσικά για να προχωρήσει το deal θα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή με την Ίντερ. Η πρώτη προσφορά των Κόκκινων Διαβόλων έπεσε στο κενό, όμως επανήλθαν με δεύτερη, βελτιωμένη πρόταση 45 εκατομμυρίων, συν ακόμα πέντε με τη μορφή μπόνους. Οι Νερατζούρι συνεχίζουν να ζητούν 60, όμως υπάρχει η πεποίθηση πως το deal θα κλείσει στα 55 εκατομμύρια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε ως τον τελικό του Champions League με την Ίντερ κάνοντας εκπληκτική σεζόν, αφού έπαιξε σε 41 παιχνίδια και διατήρησε σε 19 απ' αυτά ανέπαφη την εστία του.

