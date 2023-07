Η Μίλαν εντείνει τις προσπάθειές της για να κάνει δικό της τον Κρίστιαν Πούλισικ, ωστόσο η αρχική της πρόταση ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ δεν... συγκίνησε την Τσέλσι.

Η Μίλαν θέλει να κλείσει και δεύτερη μεταγραφή από την Τσέλσι μετά τον Λόφτους-Τσικ! Από την αρχή του καλοκαιριού οι Ροσονέρι ψάχνονται και για την περίπτωση του Κρίστιαν Πούλισικ, ο οποίος είναι... φευγάτος από τους Λονδρέζους.

Ήδη η ομάδα από το Μιλάνο τα έχει βρει σε όλα με την πλευρά του Αμερικανού εξτρέμ και πλέον πιέζει τους Μπλε για να ολοκληρώσει το deal. Ωστόσο, όπως φαίνεται θα χρειαστεί να... προσπαθήσει περισσότερο αφού, σύμφωνα με το Athletic, η αρχική της προσφορά που άγγιξε τα 14 εκατομμύρια ευρώ δεν έπεισε την Τσέλσι. Οι Άγγλοι ζητούν περισσότερα χρήματα, παρ'ότι το συμβόλαιο του Πούλισικ λήγει το 2024, αλλά δεν είναι απίθανο να βρεθεί η χρυσή τομή και ο Αμερικανός να προσγειωθεί στο «Σαν Σίρο» μέσα στο καλοκαίρι.

🚨 AC Milan in direct contact with Chelsea about signing Christian Pulisic. Verbal offer for 24yo in region of €14m. Personal terms no issue, but #CFC value attacker higher + also interest from elsewhere. W/ @JamesHorncastle @TheAthleticFC #ACMilan #USMNT https://t.co/zdVIajUAqT