Σόμποσλαϊ: «Έχω τατουάζ με τον Στίβεν Τζέραρντ, για αυτό διάλεξα τη φανέλα με το Νο 8»

Ο Σόμποσλαϊ αποκάλυψε τον λόγο που επέλεξε τη φανέλα με το «Νο 8» στην πλάτη, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως αιτία ήταν η αγάπη του για τον Τζέραρντ τον οποίο έχει και τατουάζ.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, ο οποίος επέλεξε να φοράει τη φανέλα με το «Νο 8» λόγω της λατρείας του προς τον Στίβεν Τζέραρντ.

Ο 22χρονος Ούγγρος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο για πέντε χρόνια και οι δηλώσεις που παραχώρησε αμέσως μετά την παρουσίασή του, ήταν αυτές που τράβηξαν τα βλέμματα.

«Έχω τατού με τον Στίβεν Τζέραρντ. Για αυτό πήρα τη φανέλα. Όταν ήμουν παιδί, για να είμαι ειλικρινής δεν έβλεπα πολύ ποδόσφαιρο, όμως όταν ερχόταν η ώρα του Champions League παρακολουθούσα, με τον Τζέραρντ να είναι ένας από τους καλύτερους.

Όπως είχα πει και το 2020, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Έτσι όπως ενεργεί δίπλα στον αγωνιστικο χώρο, είναι σαν να παίζει! Επίσης, είναι εντυπωσιακό το τι έχει κατακτήσει με αυτόν τον σύλλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Reds, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ.



Szoboszlai on choosing number 8:



“I have a tattoo from Steven Gerrard. That was a reason why. When I was a child, to be honest I didn’t watch that much football, but when it was Champions League, I watched and he was one of the biggest.” pic.twitter.com/On47yaD77y