Σύμφωνα με το «Athletic», η Λίβερπουλ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Λειψία για τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και είναι αισιόδοξη πως θα κάνει δικό της τον Ούγγρο μεσοεπιθετικό.

Και ξαφνικά, η Λίβερπουλ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ από τη Λειψία!

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μπήκε διευρευνητικά στην κούρσα για τον Ούγγρο επιθετικό μέσο, τον οποίο μέχρι πρότινος πολιορκούσε η Νιούκαστλ, αλλά όπως αναφέρει το «Athletic», οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη φτάσει σε προχωρημένο στάδιο και απομένει η οριστικοποίηση του ποσού για να κλείσει το deal!

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν έτσι κι αλλιώς σε ανοιχτή γραμμή για τον δανεισμό του Φάμπιο Καρβάλιο μέχρι το 2024 και σε αυτό το πλαίσιο συζήτησαν και για τον Σόμποσλαϊ, ο οποίος από τη μεριά του είναι 100% θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ.

Οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες ως προς την έκβαση του deal, καθώς μέχρι το τέλος της 30ης Ιουνίου είναι σε ισχύ και η ρήτρα αγοράς των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αυτή τη στιγμή θεωρείται το μίνιμουμ των απαιτήσεων του γερμανικού συλλόγου.

Liverpool are 'confident' of completing a deal for Leipzig's Dominik Szoboszlai, per @David_Ornstein



He can hit them 💥



