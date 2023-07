Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ προβάρει τη φανέλα της Λίβερπουλ και ο Γιούργκεν Κλοπ ξέρει πως αποκτά έναν σπεσιαλίστα στις στημένες φάσεις και δη στα πέναλτι, κατηγορία στην οποία μετρά 94% επιτυχία χάρη σε μια απαράλλακτη τακτική.

Η Λίβερπουλ έκλεισε τον Ιούνιο άκρως δυναμικά, ενεργοποιώντας τη ρήτρα των 70 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ ένα λεπτό πριν την καταληκτική ημερομηνία και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το δεύτερο «ηχηρό» της deal με τον Ούγγρο επιθετικό μέσο

Ο Σόμποσλαϊ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους Reds, φέρνοντας έτσι στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ τις ποιοτικές του εκτελέσεις, σε ροή αγώνα ή στημένες φάσεις. Μα πάνω απ' όλα, την τρομερή του έφεση στα πέναλτι.

Μπορεί ο Μο Σαλάχ να είναι ο μόνιμος εκτελεστής των Κόκκινων από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στο «Άνφιλντ», αλλά ο διεθνής Ούγγρος θα προσθέσει... ανταγωνισμό και θα είναι ένα σίγουρο «Plan B» για όποτε χρειαστεί. Κι αυτό γιατί είναι... σχεδόν ανίκητος από τα έντεκα μέτρα, τηρώντας πάντα την ίδια «συνταγή».

Τι κάνει ο Σόμποσλαϊ κι έχει βρει τη φόρμουλα της επιτυχίας; Ως δεξιοπόδαρος, εκτελεί πάντα στην αντίθετη γωνία. Συνήθως χαμηλά, ενίοτε και στο «Γ», ο 22χρονος έχει βρει το κόλπο κι όσο προβλέψιμο κι αν φαίνεται στους αντίπαλους κίπερ που πέφτουν στη σωστή γωνία, μόλις ένας από τους 13 που τον αντιμετώπισαν κατάφερε να χαμογελάσει. Κι αυτός με τη βοήθεια της τύχης.

Συγκεκριμένα, ο Σόμποσλαϊ μετράει 15 εύστοχα πέναλτι σε 16 εκτελέσεις (94%) και η μοναδική φορά που απέτυχε ήταν τον Νοέμβριο του 2021, σε ένα Λεβερκούζεν-Λειψία.

Η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι από την εκτέλεσή του και στην επιστροφή της βρήκε στην πλάτη του Λούακς Χραντέτσκι, φεύγοντας για καλή του τύχη παράλληλα με την εστία.

Δείτε το εντυπωσιακό βιντεάκι:



Do you know how much you have to back your accuracy and striking to put every penalty in the same corner.



The goalkeepers all knew where Szoboszlai was going but it made no difference.pic.twitter.com/o1ib58Fb59