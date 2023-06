Στο πλαίσιο της εκδίκασης των υποθέσεων βιασμών που «βαραίνουν» τον Μπέντζαμιν Μεντί μια κοπέλα ανέφερε πως ο Γάλλος της είχε πει για να την... ηρεμήσει πως έχει κοιμηθεί με 10.000 γυναίκες.

Οι νομικές περιπέτειες του Μπέντζαμιν Μεντί συνεχίζονται. Ο Γάλλος αριστερός μπακ αθωώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στις περισσότερες καταγγελίες που έγιναν εις βάρος του, όμως ακόμα είναι αντιμέτωπος με δυο κατηγορίες βιασμού

Στο πλαίσιο της εκδίκασης στο δικαστήριο του Τσέστερ ο δικηγόρος Μπέντζαμιν Άινα παρουσίασε την εκδοχή της 24χρονης και της 29χρονης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Συνάντησε πρώτη φορά την γυναίκα Α ενώ βρισκόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βαρκελώνη στα τέλη του 2017 και συνδέθηκε με έναν φίλο του Μεντί. Κράτησαν επαφές και ένα χρόνο μετά επισκέφτηκε τον φίλο του κατηγορούμενου στο σπίτι του ποδοσφαιριστή, όπου έμειναν αφού βγήκαν μαζί με άλλες γυναίκες για βραδινή έξοδο.

Το επόμενο πρωί, όταν έκανε μπάνιο ο κ. Μεντί εμφανίστηκε απρόσκλητος, φορώντας μόνο ένα μποξεράκι. Αρπαξε τη γυναίκα και προσπάθησε να τη βιάσει στο κρεβάτι καθώς προσπαθούσε να ελευθερωθεί, παρά το γεγονός ότι του έλεγε επανειλημμένα να σταματήσει.

Δύο χρόνια αργότερα, η γυναίκα Β ήταν έξω με φίλους σε ένα μπαρ στο Τσεσάιρ όταν τους προσκάλεσε στο σπίτι του ο Μεντί. Της πήρε το τηλέφωνό, το οποίο περιείχε προσωπικές φωτογραφίες και στη συνέχεια την οδήγησε σε μια κρεβατοκάμαρα και κλείδωσε την πόρτα. Της ζήτησε να γδυθεί για να της το δώσει. Αυτή άφησε μόνο τα εσώρουχοα της και όταν πήγε να το πάρει την βίασε. ενώ του είπε ότι δεν ήθελε να κάνει σεξ.

Σε αυτό το σημείο ο Μεντί της είπε πως είναι ντροπαλή αλλά δεν τον πειράζει, καθώς έχει κοιμηθεί με 10.000 γυναίκες». Ο 28χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

