Ο Φάμπιο Καρβάλιο βρίσκεται στη Γερμανία για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Λίβερπουλ στη Λειψία. Χωρίς οψιόν αγοράς το deal.

O Φάμπιο Καρβάλιο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ και θα φύγει δανεικός για να «ψηθεί». Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός θα φύγει για μια χρονιά από τη Λίβερπουλ και θα πάει στη Λειψία με τη μορφή δανεισμού, χωρίς όμως να τοποθετηθεί οψιόν, καθώς οι Reds ποντάρουν πάνω του για το μέλλον.

Ο νεαρός χαφ βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί άμεσα. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 22 εμφανίσεις με τρία γκολ.

Understand Fabio Carvalho is now in Germany in order to undergo medical tests as new Leipzig player today. Done deal, here we go confirmed. ⚪️🔴🩺 #LFC



