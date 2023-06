Ο Τζέιμς Μάντισον υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Τότεναμ και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα. Έβαλε 40 εκατ. λίρες στα ταμεία της η Λέστερ της Championship.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ζήτησε τον Τζέιμς Μάντισον και θα τον έχει. Η Τότεναμ συμφώνησε με την Λέστερ και έκανε δικό της τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό, αντί 40 εκατ. λιρών. Ο Βρετανός πέρασε τα ιατρικά τεστ και έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο με απολαβές ύψους 170 χιλιάδων λιρών την εβδομάδα.

Οι Αλεπούδες τον απέκτησαν το 2018 από τη Νόριτς αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ και την τελευταία του σεζόν μέτρησε 32 εμφανίσεις, δέκα γκολ και εννέα ασίστ. Συνολικά με τη Λέστερ μέτρησε 203 συμμετοχές, σκόραρε 55 γκολ και μοίρασε 41 ασίστ.

We are delighted to announce the signing of James Maddison!



Let's go, Madders 🤍