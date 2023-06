Την απόκτηση του νέου της τερματοφύλακα ανακοίνωσε η Τότεναμ, με τον Γκιλιέμο Βικάριο να προσγειώνεται και επίσημα στο Βόρειο Λονδίνο από την Έμπολι έναντι 19 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσο το μέλλον του Χάρι Κέιν φαντάζει αβέβαιο, η Τότεναμ εξακολουθεί να κινείται στη μεταγραφική αγορά, αποφασισμένη να σχεδιάσει την επόμενη μέρα της.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων για την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου ήταν και η ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ. Οι Σπερς λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γκιλιέμο Βικάριο. Ο 26χρονος Ιταλός εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις υπερασπιζόμενος την εστία της Έμπολι και κέρδισε με το... σπαθί του τη μεταγραφή του η οποία απέφερε στην πρώην πλέον ομάδα του 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βικάριο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Τότεναμ, το οποίο θα τον κρατήσει στην αγγλική πρωτεύουσα ως το 2028.

We are delighted to announce the signing of Guglielmo Vicario!



Benvenuto, Guglielmo 🤍