Σύμφωνα με την Telegraph, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ντε Χέα συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, με τον Ισπανό γκολκίπερ να δέχεται μείωση απολαβών και να προτίθεται να αποδεχθεί τον ρόλο του αναπληρωματικού.

Χεράκι - χεράκι φαίνεται πως θα συνεχίσουν να πορεύονται Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νταβίντ Ντε Χέα! Τα σοβαρά λάθη του Ισπανού, με πιο πρόσφατα αυτά κόντρα στη Γουέστ Χαμ και τη Σεβίλλη, έκαναν πολλούς να πιστέψουν πως το πλήρωμα του χρόνου για το «αντίο» του στους Κόκκινους Διαβόλους έχει φτάσει.

Ωστόσο, ο γκολκίπερ με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας ανέκαθεν είχε τη στήριξη του Τεν Χαγκ και φαίνεται πως ο Ολλανδός προτίθεται να τον διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας.

David de Gea agrees new Man Utd deal – but may not be No 1 🔴⚪⚫#TelegraphFootball | #MUFC