Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε το χατίρι σε έναν μικρό φίλο της Γιουνάιτεντ που του ζήτησε να βγάλουν μαζί φωτογραφία, όμως ο Νορβηγός έκρυψε με το χέρι του το έμβλημα των Κόκκινων Διαβόλων.

Μία... άβολη στιγμή που έγινε αμέσως viral έζησε ο Έρλινγκ Χάαλαντ όταν βρέθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θέλησε να φωτογραφηθεί μαζί του φορώντας τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων.

Ο 22χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε την πρώτη φωτογραφία κανονικά αλλά στην επόμενη... η υπομονή του εξαντλήθηκε και αποφάσισε να κρύψει με το χέρι του το σήμα των Κόκκινων Διάβολων που δέσποζε στη φανέλα.

«Πάρε μία νέα φανέλα» είπε ο Χάαλαντ στον μικρό φίλο αμέσως μετά τη φωτογράφισή τους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του για τους Πολίτες.



Fan: “Erling, can I have a picture?”



Erling Haaland: “Wait… *Covers Manchester United badge* Take the picture now. Take another picture like that!”



Erling Haaland: “Get yourself a new shirt!”



