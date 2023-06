Χάαλαντ και Γκρίλις εμφανίστηκαν με... πιτζάμες σε κλαμπ του Μάντσεστερ για το afterparty της Σίτι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Τζακ Γκρίλις έκαναν αίσθηση με την εμφάνισή τους στο κλαμπ για το afterparty της φιέστας της Μάντσεστερ Σίτι και τις στυλιστικές τους επιλογές, φορώντας... πιτζάμες.

Οι δυο τους ήταν τα πρόσωπα των πανηγυρισμών της Μάντσεστερ Σίτι. Ο «party animal» Τζακ Γκρίλις που το... παράκανε με το αλκόολ στους εορτασμούς στην Ίμπιζα και του προσέφεραν αναπηρικό αμαξίδιο για να φύγει, και ο λιγότερο ταραχώδης αλλά περισσότερο... iconic, Έρλινγκ Χάαλαντ, μονοπώλησαν τα βλέμματα σε ολόκληρη τη διάρκεια του τριήμερου γλεντιού για την κατάκτηση του Champions League και του τρεμπλ.

Το ίδιο έκαναν και στο afterparty των πρωταθλητών το βράδυ της Δευτέρας. Οι παίκτες της Σίτι, αυτή τη φορά μαζί με τις συντρόφους τους αλλά και με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δίνει το παρών, ξεφάντωσαν σε νυχτερινό κλαμπ και την παράσταση έκλεψε το παραπάνω δίδυμο, με τις στυλιστικές του επιλογές. Συγκεκριμένα, διότι εμφανίστηκαν φορώντας πιτζάμες!

Όχι, όμως, ό,τι κι ό,τι, αλλά του οίκου Dolce & Gabbana. Ο Γκρίλις σε μαύρη απόχρωση, ο Χάαλαντ σε χρυσή, αμφότερα κομμάτια αξίας 2,5 χιλιάδων ευρώ το καθένα! Για αξεσουάρ, ο Νορβηγός στράικερ επέλεξε τα δύο του μετάλλια από τη στέψη της Premier League και τον τελικό του Champions League.

✨ Pyjama Party: Erling Haaland and Jack Grealish at the Depot Mayfield in Manchester last night#ManCity #UCL #PL pic.twitter.com/FCb9YDl2Qb