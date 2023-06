Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τα γκολ κόντρα στην Κύπρο ξεπέρασε τον Κιλιάν Μπαπέ και είναι ο πρώτος σκόρερ της σεζόν που ολοκληρώθηκε με συλλόγους και εθνικές.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο πρώτος σκόρερ της σεζόν 2022-23 με συλλόγους και εθνικές. Ο Νορβηγός σέντερ φορ σκόραρε δις στη νίκη της εθνικής του κόντρα στην Κύπρο με 3-1, έφτασε τα 56 γκολ στην αγωνιστική περίοδο και πέρασε τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 54' με τη... δεύτερη εκτέλεση πέναλτι του κόντρα στην Ελλάδα.

Ο 22χρονος σκόραρε 52 τέρματα σε 53 ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι. Είναι πρώτος σκόρερ της Premier League με 36 γκολ και του Champions League με 12, ενώ πέτυχε από τρία σε FA Cup και League Cup. Με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς και σκόραρε τέσσερα γκολ. Στην 3η θέση των σκόρερ της σεζόν είναι ο Χάρι Κέιν με 40 και ο Λιονέλ Μέσι έχει δυο λιγότερα.

Erling Haaland has scored 56 goals for club and country this season.



More than any other player in Europe’s top five leagues 👊 pic.twitter.com/Gar1BfECdR