Δεν έχει ήλιο στο Μάντσεστερ, αλλά αυτό δεν εμπόδισε χιλιάδες οπαδούς της Σίτι να... βάψουν την πόλη στα γαλάζια. «Θέλω βροχή, δε θέλω ήλιο...» φώναζε τρελαμένος ο Πεπ.

Η κούπα έφτασε στην πόλη και το Μάντσεστερ έγινε... γαλάζιο! Τι και αν ο ήλιος είχε εξαφανιστεί, τι και αν η βροχή έκανε την εμφάνισή της, χιλιάδες οπαδοί υποδέχθηκαν τους τρεμπλούχους, τους αποθέωσαν και μαζί τους έζησαν ένα απίθανο δίωρο. Μπορεί το πάρτι στην πλατεία St Peter’s να άργησε λόγω αναφορών για αντίξοες καιρικές συνθήκες και καταιγίδες στην περιοχή, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αναβολή. Τέσσερα πούλμαν άρχισαν από από Deansgate και την Cross Street, πριν κατευθυνθούν μέσω της King Street, της Brown Street και στη συνέχεια της Booth Street στην οδό Nicholas.

Thank you so much to every single one of you out there braving this awful weather to show your support! 🩵



You are all amazing! 🙌 pic.twitter.com/BC1g5bLtNs