Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέβαλε μια για πάντα από το γήπεδο τον οπαδό που πήγε στον τελικό του FA Cup και φορούσε μια φανέλα που προσέβαλε τη μνήμη των θυμάτων του Χίλσμπορο.

Οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε στον τελικό του FA Cup κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι με φανέλα «Not Enough» και το νούμερο 97. Προφανώς πρόκειται για βλάσφημο μήνυμα, που προσέβαλε τη μνήμη των 97 θυμάτων του Χίλσμπορο, θεωρώντας τους νεκρούς από την τραγωδία οπαδούς της Λίβερπουλ «όχι αρκετούς».

Οι Αρχές προχώρησαν τη σύλληψη του και οι Κόκκινοι Διάβολοι τον τιμώρησαν παραδειγματικά. Ο 33χρονος Τζέιμς Γουάιτ υποστήριξε ότι η φανέλα αναφερόταν στον παππού του, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών και δεν είχε αρκετά παιδιά.

Το δικαστήριο προφανώς δεν πείστηκε και τον καταδίκασε σε τετραετή απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε γήπεδο και του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Από την πλευρά της η Γιουνάιτεντ τον απέβαλε διά βία από το γήπεδο.

Manchester Utd moron who wore Hillsborough 97 kit was a Britain First activist #mufc #ManUtd https://t.co/zY1ryzqOJp