Ο Γκαλίνοβιτς συνεργάτης του Μπουλούτ στην Κάρντιφ

Ο Μάριο Γκαλίνοβιτς φαίνεται πως θα αναλάβει το πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων της Κάρντιφ, ως εκ των συνεργατών του Ερόλ Μπουλούτ.

Εντονο ελληνικό στοιχείο θα έχει την επόμενη σεζόν ο πάγκος της Κάρντιφ, όπου τα «ηνία» πήρε πρόσφατα ο Ερόλ Μπουλούτ.

Ο ίδιος άλλωστε είναι γνώριμός μας από την παρουσία του στα γήπεδα της χώρας μας, ενώ για αρκετά χρόνια συνεργάζεται με τον Νίκο Καρύδα που τον ακολούθησε εκ νέου.

Στο πλευρό του, με την ιδιότητα του προπονητή τερματοφύλακων, αναμένεται να βρίσκεται και ο Μάριο Γκαλίνοβιτς, με τον οποίο άλλωστε ήταν μαζί και στην Γκαζιάντεπσπορ και οι Ουαλλοί θεωρούν «κλειδωμένο» πως θα τον πλαισιώσει ξανά.

Ο Κροάτης παλαίμαχος πορτιέρε έχει παίξει στην πατρίδα μας σε Παναθηναϊκό, Καβάλα, Κέρκυρα, ενώ ανάλογο πόστο είχε παλαιότερα στο «τριφύλλι» και τον ΠΑΟΚ.

UPDATE: Cardiff set to name former Croatia keeper Mario Galinović as new goalkeeping coach. The 46-year-old earned two senior caps for Croatia. Coached at Panathinaikos, Sparta Prague and PAOK.



