Η Κάρντιφ Σίτι φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα (4-1) τη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Ουαλία.

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία αλλά... τέσσερα γκολ δέχθηκε η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από την Κάρντιφ (4-1) σε φιλικό ματς που πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία και την ομώνυμη πόλη.

Οι Τζιαλορόσι δεν εμφανίστηκαν καθόλου έτοιμοι στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισαν βαριά ήττα από τους Ουαλούς, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο συλλόγων. Οι Άσφορντ (3', 39΄), Σάλεχ (30') και Τάνερ (63΄) οι σκόρερ για τους νικητές, ο Ντιμπάλα (58' πέναλτι) σκόραρε από την άσπρη βούλα για την ομάδα της «αιώνιας πόλης», ενώ ο Αργεντινός αστόχησε από τα έντεκα βήματα σε εκτέλεση του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 35ο λεπτό.

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας διεθνής Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αφίχθη σήμερα (01/08) στην ιταλική πρωτεύουσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρόμα και σύντομα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωσή του.