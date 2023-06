Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο μόνο λεπτομέρειες απομένουν για την οριστικοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Μάρκους Ράσφορντ για πολυετές συμβόλαιο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένα βήμα μακριά από το να... δέσει το «αστέρι» της. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ενεργοποίησαν την οψιόν μονοετούς επέκτασης στο συμβόλαιο του Μάρκους Ράσφορντ, όμως είναι κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους για περισσότερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν βρει πλαίσιο συνεργασίας και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά και οι υπογραφές στο νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας των δυο πλευρών. Όπως αναφέρει η Sun ο διεθνής Άγγλος επιθετικός θα αμείβεται με 375.000 λίρες την εβδομάδα, ήτοι 19,5 εκατομμύρια λίρες την χρονιά.

O Ράσφορντ ήταν πρωταγωνιστής στην πρώτη σεζόν του Έρικ Τεν Χαγκ, καθώς είχε 30 γκολ και έντεκα ασίστ σε 56 εμφανίσεις, υπό τις οδηγίες του Ολλανδού κόουτς και σήκωσε το League Cup

