Τα ηνία της Λέστερ στην Championship θα αναλάβει ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, με το κλαμπ να ανακοινώνει τη συμφωνία τους με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2026.

Εποχή Έντσο Μαρέσκα ξημερώνει για τη Λέστερ! Μετά τον υποβιβασμό τους στην Championship, οι Αλεπούδες αναζητούσαν ένα νέο πρόσωπο για τη θέση του προπονητή και τελικά κατέληξαν στον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Αφού κατέκτησε ένα ιστορικό τρεμπλ ως μέλος του προπονητικού επιτελείου του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Ιταλός αποφάσισε από την πλευρά του πως έφτασε η ώρα για μια νέα πρόκληση και δεσμεύτηκε στη Λέστερ με συμβόλαιο έως το 2026.

Στο παρελθόν ο Μαρέσκα υπήρξε βοηθός προπονητή στις Άσκολι, Σεβίλλη και Γουέστ Χαμ, προτού αναλάβει για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Πάρμα πίσω στο 2021, την οποία ωστόσο υπηρέτησε μόλις για πέντε μήνες.

Το καλοκαίρι του 2022 βρέθηκε στο επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα και μαζί οδήγησαν τη Μάντσεστερ Σίτι σε μια ονειρική σεζόν, κατακτώντας το Champions League, την Premier League, αλλά και το FA Cup.

