«Πιο πιθανό να συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Ιραόλα»

Αν και ο Άντονι Ιραόλα γράφτηκε για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στην Αγγλία υποστηρίζουν ότι ο προπονητής θα καταλήξει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία ακουγόταν ότι ο Άντονι Ιραόλα απέρριψε την πρόταση ανανέωσης της Ράγιο Βαγιεκάνο για να συνεχίσει την καριέρα του στη Νότιγχαμ, ωστόσο από την Αγγλία υπάρχει άλλη εξήγηση.

Συγκεκριμένα στο Νησί αναφέρθηκε ότι ο Ισπανός προπονητής δεν θα πάει στον αγγλικό σύλλογο αλλά το πιο πιθανό είναι να καταλήξει στον Ολυμπιακό λόγω της παρουσίας του Αντόνιο Κορδόν.

Rumours suggesting Nottinghan Forest have offered a proposal to Andoni Iraola, likely false ❌️



New Olympiacos Sporting Director, Antonio Cordon, has been eying the manager for the last fortnight or so.



More than likely, the next Olympiacos manager 🇬🇷#NFFC #Olympiacos pic.twitter.com/Pczl36FJHQ