Η Τσέλσι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πώληση του Μέισον Μάουντ, ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών.

H Τσέλσι μέσα στην μέρα έριξε δυο «πόρτες» σε προτάσεις από άμεσες ανταγωνίστριες της στην Premier League. Η Άρσεναλ έκανε... αναγνωριστική κρούση για τον Κάι Χάβερτς, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την πρώτη της κίνηση για τον Μέισον Μάουντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph οι Κόκκινοι Διάβολοι προσέφεραν 40 εκατομμύρια λίρες για τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό και οι Μπλε ξεκαθάρισαν πως η πρόταση είναι χαμηλή. Η Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Μάουντ και αναμένεται να καταθέσει σύντομα νέα πρόταση.

O 24χρονος χαφ προέρχεται από τις ακαδημίες της Τσέλσι και με την πρώτη ομάδα μετράει 195 εμφανίσεις, 33 γκολ και 37 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σκόραρε τρεις φορές και μοίρασε έξι εμφανίσεις σε 35 συμμετοχές. To συμβόλαιο του με τους Λονδρέζους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024.

Exclusive update to earlier Mason Mount story - Manchester United today had a first bid of £40m rejected by Chelsea but remain confident he won't sign a new contract. Plus Arsenal-Havertz news and #cfc transfer round-up #mufc #cfc #AFC https://t.co/nJ83gg6pi7